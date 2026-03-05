Gegen die Wohnungsnot: Stuttgart setzt auf den neuen "Bauturbo"

Stuttgart - Eine Lösung für den kriselnden Wohnungsbau in Stuttgart ? Durch das "Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung" des Bundes, besser bekannt als "Bauturbo", sollen Bauprojekte künftig schneller realisiert werden.

Der "Bauturbo" eröffnet die Chance, einzelne Wohnbauprojekte in Stuttgart schneller umzusetzen. (Symbolfoto) © Ilkercelik/Getty Images

Am vergangenen Dienstag befasste sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik mit dem aktuellen Stand der Umsetzung. Ziel ist es, dringend benötigten Wohnraum zügiger zu schaffen, indem unter bestimmten Bedingungen Abweichungen von bestehenden Bebauungsplänen ermöglicht werden.

Um das Verfahren strukturiert und zügig abzuwickeln, hat die Stadtverwaltung eine ämterübergreifend arbeitende Projektgruppe ins Leben gerufen. Diese Experten kommen alle zwei Wochen zusammen, um eingegangene Anfragen zu bewerten.

"Aktuell liegen rund 20 Anfragen zu möglichen Bauturbo‐Vorhaben vor. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Anzahl der Anfragen aber zunehmen wird", teilt die Stadt mit. Parallel dazu wird eine zentrale Geschäftsstelle aufgebaut, die als Anlaufstelle für Vorhabenträger und die Öffentlichkeit dient.

Trotz der angestrebten Beschleunigung soll die Qualität des Städtebaus sowie der Schutz von Umwelt und Nachbarn nicht vernachlässigt werden. Jedes Projekt wird anhand einer Checkliste für seine "städtebauliche Erheblichkeit bewertet".

Dabei spielen planungsrechtliche Kriterien, mögliche Bodenwertsteigerungen und klimatische Auswirkungen eine zentrale Rolle.