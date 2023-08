Bis zu 35 Grad: Unwetter pausiert am Wochenende im Südwesten

Nach einer langen Unwetter-Phase kommt nun der Sommer zurück. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Sobald sich der morgendliche Nebel am Freitag gelegt hat, huschen auch schon die ersten Sonnenstrahlen hervor. Laut DWD wird es auch im Tagesverlauf trocken bleiben.

Die Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad sowie Tiefstwerte von 21 bis 24 Grad bieten einen sommerlichen Start ins Wochenende.

Viel Sonne und wenig Wolken sind am Samstag zu erwarten. Bei Höchstwerten von 29 bis 35 Grad kann es lediglich zu schwachem Wind kommen. Die Nacht zum Sonntag bleibt sommerlich warm und trocken.

Die Temperaturen halten glücklicherweise auch am letzten Wochenendtag an. Lediglich im Bergland kann es am Sonntag zu vorübergehenden Schauern kommen.