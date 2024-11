Bis zu 21 Grad im Südwesten: Wie lange bleibt das milde Wetter erhalten?

Am Dienstag hingegen bleibt es weitestgehend trocken. Die Höchsttemperaturen sinken wieder auf 7 bis 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sind Tiefstwerte von 6 bis zu minus 1 Grad möglich.

Während in Oberschwaben Höchstwerte von bis zu 9 Grad erreicht werden, sind im Rest des Landes 11 bis 21 Grad möglich!

Wie schon in den vergangenen Tagen verzieht sich die dichte Wolkendecke auch zum Wochenstart nicht. In Baden-Württemberg wird jedoch milde Luft aus Südwesten erwartet.

Ungemütlich kann es jedoch in der Nacht auf Donnerstag werden. Neben örtlichen Schauern kann es in der Schwarzwaldregion zu starken Sturmböen kommen. Die Höchstwerte sinken am Donnerstag auf weiterhin milde 4 bis 9 Grad.