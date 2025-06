Sommer im Ländle angekommen: Doch am Wochenende wird's ungemütlich

Stuttgart - Aktuell scheint der Sommer in Baden-Württemberg angekommen zu sein - doch die Aussichten für das Wochenende sind ernüchternd. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Starkregen und Gewitter an.

Alles in Kürze

In der Nacht auf Sonntag hält die Schauer- und Gewittergefahr an. Im Verlauf des zweiten Wochenendtages wird es dann richtig ungemütlich.

Im Südwesten ist eine Region am stärksten betroffen: In Oberschwaben könnten in der Nacht auf Montag innerhalb kurzer Zeit bis zu 60 Liter Regen fallen. Hochwasser ist damit nicht ausgeschlossen.