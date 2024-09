Herbst klopft an die Tür! Im Ländle kündigen sich erste Frostnächte an

Stuttgart - Der kalendarische Herbstbeginn ist zwar noch ein paar Tage hin, doch Meteorologen sehen besonders im Bergland schon den ersten Frost am Horizont.

Ziemlich frostig könnte die zweite Septemberhälfte mancherorts in Baden-Württemberg ausfallen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Bereits in der Nacht zum Freitag könne es am Boden bei Tiefstwerten bis null Grad zu Frost kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Mittwoch mitteilte.

Doch die gute Nachricht folgt auf dem Fuße: Schwere Regenfällen seien in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen nicht zu befürchten.

Auf dem Feldberg sind einige weiße Schneeflöckchen jedoch nicht ausgeschlossen. Die weiße Pracht werde allerdings nicht liegen bleiben.

Das Ländle kommt wohl insgesamt mit einem trockenen "Auge" davon. Es seien maximal 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter im Bergland zu erwarten. Im benachbarten bayrischen Alpenvorland dürfte das Wetter hingegen deutlicher nasser ausfallen.