17.11.2023 13:00 Ewiges Regenwetter ade? So wird das Wochenende im Südwesten!

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Das Schmuddel-Wetter im Südwesten will auch an diesem Wochenende nicht verschwinden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Wolken, Regen und Gewitter an. Seit einigen Tagen zieht eine dichte Wolkendecke über den Südwesten hinweg. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de Der Freitag startet stark bewölkt sowie mit leichtem Regen. Im Tagesverlauf ist vielerorts mit Regenschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen steigen auf drei bis neun Grad. Bei Tiefstwerten von vier bis minus einem Grad kann es in der Nacht zum Samstag zu Glätte auf den Straßen kommen. Auch am Samstag ist von Sonne keine Spur. Die Wolkendecke verdichtet sich im Tagesverlauf nochmals, weshalb am Abend mit Schauern zu rechnen ist. Die Höchstwerte klettern leicht auf vier bis zehn Grad. Stuttgart Wetter Viele Regenwolken im Südwesten, doch die Temperaturen werden Euch überraschen! Nach einer teils windigen Nacht startet der letzte Wochenendtag nass und bewölkt. Laut DWD können auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Bei Höchstwerten von neun bis 15 Grad kann es zu mäßigem bis starkem Wind kommen. Auf dem Feldberg werden schwere Sturmböen erwartet. Auch zum Wochenbeginn verziehen sich die dichten Regenwolken nicht. Der mäßige bis starke Südwestwind bleibt dem ersten Wochentag ebenfalls erhalten. Die Höchstwerte am Montag erreichen sieben bis 13 Grad.

