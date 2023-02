Frühlingsgefühle adé: Kaltfront zieht nach Baden-Württemberg!

Im Südwesten wird es wieder frostig. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Diese zieht aus dem Nord-Westen über Deutschland hinweg und erreicht am Freitag auch den Südwesten des Landes.

Am Wochenende kann mit Höchstwerten von 1 bis 12 Grad sowie Tiefstwerte von minus 3 bis minus 8 Grad gerechnet werden. In der Nacht sinken die Temperaturen im Südwesten in den Frostbereich und auch über Tag wird es etwa 10 Grad kälter als zuvor.

Insbesondere im Schwarzland kann es zu längeren Schneeschauern und Glätte kommen. Für Samstag kündigt der Deutsche Wetter Dienst (DWD) zudem stürmische Böen im Bergland sowie Teilen des Schwarzwaldes an.