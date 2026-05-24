24.05.2026 15:34 Hitze im Ländle: Was Ihr an den bislang wärmsten Tagen des Jahres beachten solltet

Das Pfingstwochenende in Baden-Württemberg ist hochsommerlich mit bis zu 34 Grad. So wird der Tag mit der Hitze angenehmer.

Von Magdalena Henkel Stuttgart - Mit Temperaturen bis zu 34 Grad erlebt Baden-Württemberg mit dem Pfingstsonntag den bisher wärmsten Tag des Jahres. Wer bei diesem Wetter draußen unterwegs ist, sollte ein paar Dinge beachten.

Viele Baden-Württemberger zieht es beim aktuellen Sommer-Wetter nach draußen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Bei wolkenlosem Himmel und hohem Sonnenstand steigt der UV-Index in ganz Baden-Württemberg auf 7 – das entspricht einer hohen UV-Belastung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) empfiehlt bei solchen Werten Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille und bedeckende Kleidung. Besonders zwischen 11 Uhr und 15 Uhr ist die UV-Strahlung am intensivsten – wer kann, sollte in dieser Zeit den Schatten aufsuchen. Bei Hitze schwitzt der Körper mehr als gewohnt – der Flüssigkeitsbedarf steigt entsprechend. Die AOK Baden-Württemberg empfiehlt an heißen Tagen mindestens zwei bis drei Liter Wasser zu trinken. Wer Sport treibt oder längere Zeit in der Sonne verbringt, sollte noch mehr trinken. Stuttgart Wetter Fällt der Feiertag ins Wasser? Sonne erst am Sonntag in Baden-Württemberg erwartet Ältere Menschen und Kinder sind besonders gefährdet, da ihr Durstgefühl oft nicht zuverlässig anschlägt.

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