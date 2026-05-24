DWD warnt vor Hitze zu Pfingsten: Südwesten knackt die 34-Grad-Marke
Stuttgart - Ein kräftiges Hoch beschert Baden-Württemberg pünktlich zu Pfingsten eine Hitzewelle. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 34 Grad.
Nach Angaben des DWD dominiert am Sonntag im Ländle die Sonne. Lediglich im Norden und über den Bergen zeigen sich im Tagesverlauf vereinzelte Schleier- und Quellwolken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen sommerlichen 28 und heißen 34 Grad.
Die Spitzenwerte werden dabei im Oberrheingraben gemessen. Für diese Region sowie den Norden des Landes gab der DWD zudem einen Hinweis auf eine hohe Wärmebelastung heraus.
Die Nacht zum Montag lädt mit Minima zwischen 17 und 11 Grad bei meist klarem oder nur leicht bewölktem Himmel zu milden Sommerabenden im Freien ein.
Am Pfingstmontag geht die Hitzewelle nahtlos weiter. Das Thermometer pendelt sich erneut bei bis zu 28 bis 34 Grad ein. Im Südschwarzwald sind am Nachmittag jedoch vereinzelte, kurze Schauer möglich.
Hitze-Gipfel am Dienstag
Nach einer klaren Nacht zum Dienstag, in der die Werte auf 16 bis 9 Grad sinken, dreht der Sommer am Dienstag noch einmal richtig auf. Die Temperaturen erreichen laut DWD-Vorhersage mit 29 bis 35 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt.
Auch der Blick auf die Wochenmitte verspricht weiterhin Sommerwetter. Mit Höchstwerten von 28 Grad auf der Frankenhöhe und bis zu 33 Grad im Bereich Südbaden bleibt es am Mittwoch drückend warm. Erst in der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 14 bis 7 Grad ab.
Warnrelevante Wetterereignisse wie schwere Unwetter werden vom DWD laut aktuellem Stand nicht erwartet.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Koall/dpa, wetteronline.de