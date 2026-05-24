DWD warnt vor Hitze zu Pfingsten: Südwesten knackt die 34-Grad-Marke

Stuttgart - Ein kräftiges Hoch beschert Baden-Württemberg pünktlich zu Pfingsten eine Hitzewelle. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 34 Grad.

An den heißen Feiertagen hilft für viele Baden-Württemberger nur noch der Sprung ins kühle Nass. © Bildmontage: Carsten Koall/dpa, wetteronline.de

Nach Angaben des DWD dominiert am Sonntag im Ländle die Sonne. Lediglich im Norden und über den Bergen zeigen sich im Tagesverlauf vereinzelte Schleier- und Quellwolken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen sommerlichen 28 und heißen 34 Grad.

Die Spitzenwerte werden dabei im Oberrheingraben gemessen. Für diese Region sowie den Norden des Landes gab der DWD zudem einen Hinweis auf eine hohe Wärmebelastung heraus.

Die Nacht zum Montag lädt mit Minima zwischen 17 und 11 Grad bei meist klarem oder nur leicht bewölktem Himmel zu milden Sommerabenden im Freien ein.

Am Pfingstmontag geht die Hitzewelle nahtlos weiter. Das Thermometer pendelt sich erneut bei bis zu 28 bis 34 Grad ein. Im Südschwarzwald sind am Nachmittag jedoch vereinzelte, kurze Schauer möglich.