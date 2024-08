Im Ländle wird es sommerlich heiß: Doch Achtung vor Gewitter-Wolken

Die 30-Grad-Grenze wird im Südwesten überschritten. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn, wetteronline.de

Nach einem warmen und wolkenfreien Start in den Tag wird auch im Tagesverlauf heißes Sommerwetter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Das Thermometer klettert auf bis zu 35 Grad. Insbesondere im Nordwesten sowie am Bodensee warnt der DWD vor Hitze.

Am Nachmittag sind starke stürmische Böen sowie Gewitter nicht ausgeschlossen.

Auch der Freitag startet sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 34 Grad. Trotz des überwiegend regenfreien Wetters, kann es ab dem Nachmittag zu Gewittern kommen.

Trocken soll es am ersten Wochenendtag bleiben. Bei gleichbleibenden Höchsttemperaturen ist demnach am Samstag perfektes Schwimmbadwetter angesagt. Vereinzelt kommt es im Tagesverlauf zu frischen Böen.