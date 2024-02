So frühlingshaft wird das Wetter am Wochenende in Baden-Württemberg

Die ersten Schneeglöckchen kündigen das milde Wetter der nächsten Tage an. © Bildmontage: Katrin Requadt/dpa, wetteronline.de

In der Vorweihnachtszeit bei klirrender Kälte einen Glühwein genießen und an Weihnachten die Geschenke am wärmenden Schweden-Ofen auspacken, hat seinen Charme. Doch spätestens nach Fasching haben die meisten genug vom Winter. Stellt sich das Wetter auch so ein?

Tatsächlich erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag Höchstwerte bis zu 12 Grad im Bergland und sogar bis 17 Grad in tieferen Lagen.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 8 bis -1 Grad. Dazu könnte es bis in den Freitagmorgen neblig bleiben. Nach einem bewölkten, teilweise regnerischen Morgen, zeigt sich das Wetter von seiner milderen Seite: bis zu 17 Grad am Neckar mit schwachem bis mäßigem Wind.

Regnerisch wird es nochmal in der Nacht zum Samstag und die Temperaturen fallen auf 9 bis -4 Grad.

Am Samstag erwartet die Menschen in Baden-Württemberg nach einem wolkigen Start und gebietsweise Regen Höchstwert bis 14 Grad am Oberrhein.

Der Sonntagmorgen wird im Norden wolkig, im Süden bereits heiter. Gegen Nachmittag wird es zunehmend bewölkter und abends wird es im Westen regnerisch und schwacher Südwestwind kommt auf.

Im Bergland werden 7 Grad und im Rheintal 13 Grad erwartet.