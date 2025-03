Sonne satt oder Gewitter? So wird das Wochenende im Ländle

Wie die Karte zeigt, kommt es trotz Bewölkung am Wochenende zu einigen Sonnenstunden im Südwesten. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Nach einem trockenen und milden Start in den Freitag bleibt es auch im Tagesverlauf freundlich.

Die Temperaturen klettern auf 16 bis 22 Grad. Am Abend wird es im Südwesten ungemütlich. "Im hohen Bergland stürmisch, später ebenfalls Südföhn am Bodensee", teilte der DWD mit.

In der Nacht zum Samstag ziehen Wolken auf, die auch in der ersten Tageshälfte erhalten bleiben.

Am Nachmittag lockert die Bewölkung zwar auf, trotzdem kann es zu vereinzelten Gewittern und Schauern kommen.

Die Höchstwerte liegen bei bis zu 14 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 19 Grad am Rhein.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 4 Grad ab.

Wolkig bis stark bewölkt geht es am letzten Wochenendtag weiter. Bei Höchsttemperaturen von 10 bis 16 Grad sind Regenschauer sowie Gewitter nicht ausgeschlossen. Der DWD kündigt zudem Südwest- bis Westwind an, der sich in Oberschwaben in teils starken bis stürmischen Böen äußert.