Sonniger Vatertag? So wird das Wetter am verlängerten Wochenende!

Stuttgart - Ausflügen am Vatertag, Brückentag und Wochenende steht wettertechnisch nichts im Weg: im Südwesten soll es freundlich und heiter werden.

Einem Ausflug an Vatertag soll wettertechnisch nichts im Wege stehen. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Auch Regen ist erstmal kaum in Sicht. Richtung Wochenende werden auch die Temperaturen wieder steigen, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. "Das schönste Wetter soll es am Sonntag geben." Doch auch die Prognose für den Vatertag sieht gut aus.

Denn nach einem kühlen Wochenstart soll es am Vatertag wieder etwas wärmer werden. Mit Höchstwerten bis 19 Grad im Rheintal wird ein heiterer Donnerstag erwartet, wie der DWD mitteilte. Später am Tag könne es zeitweise wolkig werden, doch regnen soll es nicht. Ein Vatertagsausflug im Freien sollte also gut möglich sein.

Auch am Freitag erwartet der DWD freundliches Wetter. Mit Höchstwerten von 14 Grad im Bergland und 22 Grad in der Kurpfalz werde es nochmals wärmer. Auch trocken soll es am beliebten Brückentag bleiben.

Am Wochenende soll es im Südwesten Höchsttemperaturen von 22 Grad geben. Vereinzelt könne es am Sonntag tagsüber sogar 24 Grad warm werden, sagte der Experte. Auch in den Abendstunden bräuchte man dann keinen Pullover mehr.

Ähnlich warm soll die nächste Woche starten. Doch mit Schauern und Gewittern steht den Menschen ein unbeständiger Wochenstart bevor, wie der DWD-Sprecher mitteilte. Denn der Hochdruckeinfluss vom Wochenende soll sich wieder abschwächen.