Batterie-Riese Varta vor Zerschlagung: Was ist noch zu retten?

Ellwangen - Nachdem wichtige Geldgeber planen, den Batteriehersteller Varta zu zerschlagen, will sich das Land weiter für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze einsetzen.

Die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens Varta liege letztlich bei Eigentümern, Investoren und Gläubigern. © Bernd Weißbrod/dpa

"Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt und werde dies weiterhin tun", teilte Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Nicole Hoffmeister-Kraut (53, CDU) auf Anfrage mit.

Ziel sei es, "möglichst viel industrielle Wertschöpfung, technologisches Know-how und möglichst viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg zu erhalten." Die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens liege letztlich bei Eigentümern, Investoren und Gläubigern. Die drohende Zerschlagung sei keine gute Nachricht - "weder für die Beschäftigten noch für den Industriestandort Baden-Württemberg".

Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox hatte angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Varta-Konzern ausgliedern zu wollen. Für die übrigen Unternehmensbereiche könnte damit ein weiterer Sanierungsschritt notwendig werden.

Die Gläubiger begründen ihren Schritt mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens. Nach ihren Angaben sieht die Gruppe derzeit keine finanzierbare Lösung für den gesamten Konzern. Varta selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.