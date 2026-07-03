Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz

Stuttgart - Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz in Baden-Württemberg gehen gegen die Ausweitung des Sparkurses bei dem Autobauer auf die Straße.

Die IG Metall will gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer vorgehen. © Bernd Weißbrod/dpa

Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sagte anlässlich einer Kundgebung in Sindelfingen: "Die Beschäftigten sind mit den Plänen des Vorstands und des Abbaus des Sozialstaats nicht einverstanden." Das Management wolle hart erkämpfte Errungenschaften zurückdrehen. Das sei keine Grundlage für weitere Gespräche. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich rund 20.000 Beschäftigte an dem Protest. Ein Sprecher des Unternehmens sprach hingegen von 10.000 Teilnehmern.

Proteste waren laut IG Metall gleichfalls in Untertürkheim (Stuttgart) geplant. Aber auch in Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlin, Hamburg und Germersheim.

Der Protest bei Mercedes-Benz soll der Auftakt für weitere bundesweite Aktionen sein. So ist unter anderem am 9. Juli in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein Autokorso von Beschäftigten der Autoindustrie geplant.

"Die IG Metall und die Beschäftigten der Hersteller und Zulieferer werden den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen", erklärte die Gewerkschaft im Vorfeld des Aktionstags.