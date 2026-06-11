Mercedes-Benz will Rüstungsgeschäft ausbauen

Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz sieht weiteres Potenzial für Spezialfahrzeuge im Sicherheits- und Verteidigungsbereich.

Seit 45 Jahren produziert Mercedes-Benz bereits Fahrzeuge für die Bundeswehr. Nun will das Unternehmen das Geschäft ausbauen. © Marijan Murat/dpa

Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte laut Mitteilung in Stuttgart: "Der Anteil von Fahrzeugen und Fahrgestellen für Sicherheits-, Rettungs- und Verteidigungszwecke liegt aktuell noch unter einem Prozent unseres Gesamtabsatzes."

Man sehe hier jedoch ein strategisches Entwicklungsfeld, das man aktiv und in Kooperation mit Partnern gestalten werde.

Mercedes-Benz produziert seit über 45 Jahren entsprechende modifizierte Fahrzeuge.

Das Unternehmen ist schon seit Langem Lieferant der Bundeswehr. So ist die G-Klasse unter dem Fahrzeugnahmen "Wolf" im Einsatz.

Es gibt davon über 50 verschiedene Versionen - vom Sanitätsfahrzeug bis hin zu Varianten für Spezialkräfte. Und der Lieferwagen Sprinter dient seit Jahren als Plattform für verschiedene Varianten im Bereich Verteidigung und Zivilschutz.