30.04.2026 07:14 Schlechte Zeiten: Porsche meldet fast ein Viertel weniger Gewinn

Der Abwärtsspirale beim Sport- und Geländewagenhersteller Porsche dauert an.

Von Julian Weber Stuttgart - Der Abwärtsspirale beim Sport- und Geländewagenhersteller Porsche dauert an. Von Januar bis März ging der Gewinn nach Steuern um fast 25 Prozent auf 391 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen aus Stuttgart mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet.

Im Jahr 2026 will sich Porsche neu ausrichten, um in den kommenden Jahren wieder mehr Gewinn zu machen. © Marijan Murat/dpa Im ersten Quartal 2025 hatten die Schwaben einen Überschuss von 518 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach dem massiven Gewinneinbruch 2025 verlor der Rückgang zu Beginn des Jahres aber an Tempo: In den Quartalen zuvor hatten Porsche deutliche höhere Einbrüche verzeichnet - und einmal rote Zahlen geschrieben. Der Umsatz ging von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück. "2026 steht für Porsche im Zeichen der Neuausrichtung", teilte der seit Anfang Januar amtierende Vorstandschef Michael Leiters mit. Mit klaren Maßnahmen mache man die Sportwagenschmiede schlanker und schneller. Die Transformation sei anspruchsvoll und erfordere konsequentes Handeln und Disziplin. Der MDax-Konzern will unter anderem die Gewinnschwelle senken. Stuttgart Wirtschaft Autozulieferer ZF macht Milliarden-Verlust: Stellenabbau geplant Finanzchef Jochen Breckner zufolge liegt das erste Quartal im Rahmen der Erwartungen und stützt die Jahresprognose. Porsche gab in den erste drei Monaten des Jahres rund 100 Millionen Euro für den Strategieschwenk aus, wie der Manager in einer Telefonkonferenz sagte. Im Gesamtjahr dürfte sich der Betrag auf rund 900 Millionen Euro aufsummieren. Die US-Zölle kosteten im ersten Quartal rund 200 Millionen Euro, hieß es.

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