29.05.2024 16:07 14 Meter in die Tiefe gestürzt: Kletterer (†40) verunglückt in Stuttgart tödlich!

In einer Kletterhalle in Stuttgart kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall. Für einen Kletterer (†40) kam jede Hilfe zu spät.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Bei einem Absturz in einer Kletterhalle in Stuttgart ist ein 40-jähriger Mann am Dienstagabend seinen Verletzungen erlegen. Die Hintergründe des Kletter-Unfalls sind noch unklar. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa Wie die Polizei mitteilte, kletterte der Mann gegen 21.40 Uhr an einer Wand im Kletterzentrum am Friedrich-Strobel-Weg. Obwohl er an einem Seil gesichert war, kam es zum Sturz aus 14 Metern Höhe. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

