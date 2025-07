Mädchen (4) stirbt nach tragischem Unfall: Polizei Sucht Zeugen

Stuttgart - Ein Kleinkind wurde beim Spielen in einer Einfahrt totgefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Alles in Kürze

Bei einem tragischen Unfall in Stuttgart ist ein kleines Mädchen ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Das vierjährige Mädchen spielte am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, in einer Hofeinfahrt in der Lindenbachstraße im Stuttgarter Stadtbezirk Weilimsdorf, als das Unglück passierte.

Wie das Polizeipräsidium Stuttgart am Freitag mitteilte, übersah ein Hyundai-Fahrer (67) das kleine Mädchen während des Abbiegens in jene Einfahrt.

Der Zusammenprall mit dem Fahrzeug endete für die Vierjährige tödlich. Sie verstarb noch im Verlaufe des Abends in einem Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des fatalen Unfalls.