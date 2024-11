Autofahrer verwechselt Gas und Bremse, dann landet er auf den Gleisen

Stuttgart - Eine Verwechslung von Gas und Bremse beim Einparken hat einen Autofahrer in Stuttgart schwer in die Bredouille gebracht.

Eine ungünstige Verwechslung sorgte am Donnerstagvormittag für einen Einsatz auf den Bahngleisen im schwäbischen Vaihingen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Unfall ereignete sich am heutigen Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr am Bahnhof in Vaihingen.

Laut Polizeiangaben wollte ein 43-jähriger Toyota-Fahrer seinen Wagen im Bereich der Filderhofstraße am rechten Fahrbahnrand in einer Parklücke abstellen.

Offenbar verwechselte er hierbei Gas und Bremse und ratterte über den Parkplatz hinaus auf die Stadtbahngleise, wo sein Auto schließlich zum Stillstand kam.