03.11.2023 07:40 Bei Wende-Manöver übersehen: Frau (†66) wird von Bus überrollt

Am Bahnhof in Leonberg bei Stuttgart kam es am Donnerstagmittag zu einem tödlichen Unfall.

Von Johanna Baumann

Leonberg - Am Bahnhof in Leonberg bei Stuttgart kam es am Donnerstagmittag zu einem tödlichen Unfall. Die Reanimationsmaßnahmen mehrerer Ersthelfer am Unfallort blieben erfolglos. © SDMG / Dettenmeyer Eine 66-jährige Fußgängerin war gegen 10.10 Uhr in der Bahnhofsstraße unterwegs. Um die Straße zu überqueren, betrat die Frau diese. Ein Linienbus-Fahrer (60), der gerade im Rückwärtsgang wendete, übersah die Fußgängerin wohl. Die Frau geriet unter den Bus und wurde überrollt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb die 66-Jährige noch am Unfallort. Stuttgart Unfall Fußgänger läuft bei Rot über die Ampel, dann nimmt das Unglück seinen Lauf Ein Gutachter soll nun die Ermittlungen nach den Hintergründen des schrecklichen Unfalls unterstützen. Die Polizei Ludwigsburg sucht nun nach Zeugen des schrecklichen Vorfalls am Donnerstagmittag. © SDMG / Dettenmeyer Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Rufnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden.

