13.01.2024 12:36 816 Brummi-Fahrer will durch engen Torbogen: Dann passiert, was passieren musste

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in einem Torbogen steckenblieb.

Von Simon Schwenk

Mundelsheim - In der Nacht zum heutigen Samstag ereignete sich in Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in einem Torbogen steckenblieb. Das passte so gar nicht: Der Laster befand sich in der sprichwörtlichen Zwickmühle. © KS-Images.de/C.Mandu Die Feuerwehr Mundelsheim war zügig zur Stelle, um die notwendigen Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Laut Polizeiangaben wurde diese gegen 0.45 Uhr über einen Verkehrsunfall

in der Großbottwarer Straße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Brummi in einem Torbogen in der Klemme steckte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mundelsheim hatten daraufhin alle Hände voll zu tun, um den Laster aus seiner misslichen Lage zu befreien. Auch in diesem Blickwinkel sah es für den Brummi nicht besser aus. © KS-Images.de/C.Mandu Torbogen in Mundelsheim muss abgetragen werden, um Lkw bergen zu können Unter Einsatz von Spezialgerät musste zunächst das Gestein des Torbogens behutsam abgetragen werden, um eine sichere Bergung des Fahrzeugs zu ermöglichen. Die Rettungsaktion gestaltete sich wie erwartet als anspruchsvoll. Oberstes Ziel war es, weitere Schäden an Gebäuden und dem Fahrzeug zu verhindern. Der Verkehr in der Großbottwarer Straße wurde umgeleitet.

