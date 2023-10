Fiat missachtet Vorfahrt eines Rollers, dann muss der Heli kommen

Renningen - Am gestrigen Freitagabend gegen 21.20 Uhr ereignete sich bei Renningen im Landkreis Böblingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fiat und einem Motorroller.

Zahlreiche Rettungskräfte kümmerten sich um die Unfallopfer. © SDMG / Schulz

Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Fiat-Fahrer, der auf der Kreisstraße 1007 vom Ihingerhof in Richtung der B295 unterwegs war, beim Linksabbiegen in Richtung Weil der Stadt den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Motorrollers. Dieser befuhr die B295 in Richtung Renningen.



Laut Polizeiangaben stießen die Fahrzeuge in der Folge seitlich zusammen, wobei sich beide Verkehrsteilnehmer verletzten.

Für den Roller-Fahrer endete der Abend mit schweren Verletzungen in einer Stuttgarter Klinik. Ein Rettungshubschrauber hatte ihn transportiert.

Der Fiat-Lenker musste mit einem Rettungswagen ebenso in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren werden. Dieser trug allerdings beim Crash nur leichtere Blessuren davon.