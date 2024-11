Hyundai prallt mit Stadtbahn zusammen: Eine Verletzte

Die Straßenbahn erwischte den Hyundai voll an der Seite. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Der Crash nahm am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Nordbahnhofstraße seinen Lauf, als ein 60 Jahre alter Hyundai-Lenker in Richtung Wolframstraße unterwegs war.

Laut Polizeiangaben kollidierte dieser auf Höhe der Steinbeissstraße mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U12.

Eine 54 Jahre alte Frau, die in der Bahn saß, erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der 60 Jahre alte Fahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.