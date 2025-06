Mofa übersehen: Teenager stirbt nach Kollision mit Audi

Lichtenstein - Für eine junge Frau endete ein Unfall in Lichtenstein bei Stuttgart tödlich.

Alles in Kürze

Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. © 7aktuell.de / Alexander Hald

Ein Audi-Fahrer befuhr am Mittwochabend die B312 in Richtung Engstingen. Gegen 22.20 Uhr setzte er zum Überholvorgang eines vorausfahrenden Audi an.

Laut Polizei soll er dabei eine entgegenkommende Kleinkraftrad-Fahrerin (17) übersehen haben. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Die Jugendliche erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags blieb die Bundesstraße gesperrt. Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.