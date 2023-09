Radfahrer kollidiert mit Auto, seine Verletzungen erweisen sich als zu schwer

Stuttgart - Tödlicher Zusammenstoß in Stuttgart! Bei einem Crash mit einem Auto hat sich ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer in Stuttgart so schwer Verletzungen zugezogen, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Der verunglückte Radfahrer (53) überlebte den Verkehrsunfall am Ende nicht. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Am gestrigen Freitagabend gegen 19.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Stuttgart. Dabei hat ein Radfahrer so schwere Verletzungen erlitten, dass er in den Morgenstunden des heutigen Samstags in einem Krankenhaus verstarb.

Laut Polizeiangaben war ein 21-jähriger Fahrer eines Smart in der Wernerstraße in Richtung Steiermärker Straße unterwegs, als er nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte.

Hierbei kam ihm ein 53-jähriger Radfahrer vermutlich auf dem Gehweg entgegen, dessen Weg in Richtung Schwieberdinger Straße führte.

Dann folgte der fatale Crash. Der 53-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und erlag am Samstagmorgen seinen schweren Kopfverletzungen. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter angefordert, die Ermittlungen hierzu dauern an.