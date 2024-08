Rotlicht missachtet? Stadtbahn-Unfall in Stuttgart fordert eine Verletzte

Stuttgart - Stadtbahn- Unfall in Stuttgart !

Der Straßenbahn-Verkehr wurde rund eine Stunde gesperrt, © 7aktuell.de | NR

Ein 33-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr die Föhrichstraße in Richtung Weilimdorf. An einer Kreuzung überfuhr der Seat-Fahrer eine rote Ampel.

Eine Kollision mit einer einfahrenden Stadtbahn der Linie U6 konnte nicht verhindert werden.

Die Beifahrerin (36) erlitt leichte Verletzungen. Sie kam in eine Klinik. Die rund 20 Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt.

Laut Polizei wird der Sachschaden auf rund 30.000 Euro geschätzt.