Stuttgarter Stadtbahn in schweren Crash verwickelt: Mindestens zwei Verletzte

Die Ampelanlage wurde infolge des Crashs zu Boden geschleudert. © Andreas Rometsch | KS-Images

Der schwere Unfall mit Beteiligung einer Stadtbahn ereignete sich am heutigen Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr, als ein 41 Jahre alter Audi-Fahrer und sein elfjähriger Beifahrer in der Solitudestraße in Richtung Löwenmarkt unterwegs waren.

Laut Polizeiangaben wollte der Audi im Bereich des Iltiswegs nach links über die Gleise abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer Stadtbahn der Linie U6, die in Richtung Gerlingen fuhr.

Durch den Aufprall wurde der Audi gegen einen heranfahrenden Mercedes sowie eine Ampel geschoben.

Die Ampelanlage krachte im Zuge dessen auf die Straße und beschädigte einen Peugeot. Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten aus dem Audi und brachten sie in Krankenhäuser.