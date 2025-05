Senior stürzt in Stuttgarter Stadtbahn: Tage später stirbt er in Klinik

Stuttgart - In einer Stadtbahn in Stuttgart kam es am vergangenen Freitag zu einem Sturz. Ein Mann kam ins Krankenhaus. Nun gibt es traurige Neuigkeiten.

Wie es zum Sturz kam, ist bislang unklar. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der 78-Jährige stieg am 23. Mai gegen 12.50 Uhr an der Haltestelle "Stöckach" in die Straßenbahn U2 in Richtung Bad Cannstatt ein. Beim Anfahren stürzte der Senior zu Boden und zog sich eine schwere Beinverletzung zu.

Diese bemerkte er allerdings erst, nachdem er an der Haltestelle "Daimlerplatz" ausgestiegen war.

Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Er kam in ein Krankenhaus.

Dort erlag er in der Nacht auf Mittwoch seinen Verletzungen sowie weiteren medizinischer Komplikationen.