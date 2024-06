Tödlich verunglückter Motorradpolizist von Stuttgart: Das ist für kommende Woche geplant

Stuttgart - Eine Woche nach dem Unfalltod eines 61 Jahre alten Motorradpolizisten bei der Begleitung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán (61) in Stuttgart trauern seine Familie und die Polizei auch öffentlich.

Im Stuttgarter Stadtteil Degerloch nahm das tragische Unglück am Montagvormittag seinen Lauf. © Marijan Murat/dpa

Am kommenden Montag soll im Rahmen einer Schweigeminute im Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart an den Beamten erinnert werden.

"Wir möchten gemeinsam als Polizeifamilie, mit Freunden, Familienangehörigen und der Öffentlichkeit unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen", teilte das Polizeipräsidium am heutigen Freitag mit.

Auf die Minute genau um 11.18 Uhr - der Zeitpunkt des Unfalls - soll im Beisein von Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) des 61-Jährigen gedacht werden.

Bei der Fahrt am vergangenen Montag war eine 69-jährige Autofahrerin mit dem Motorrad des Beamten zusammengestoßen.