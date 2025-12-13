Toyota wechselt die Spur und knallt in Rettungswagen
Stuttgart - Einen Moment nicht richtig aufgepasst, schon sind zwei Autos nicht mehr fahrtüchtig. Auf der Stuttgarter König-Karls-Brücke sind am Freitagabend ein Rettungswagen und ein Toyota kollidiert.
Laut Polizei war der Krankenwagen gegen 23.15 Uhr ohne Signal von Bad Cannstatt in Richtung Zentrum unterwegs.
Der Toyta-Fahrer (32) wechselte den Fahrstreifen, übersah dabei das größere Fahrzeug, sodass es in Höhe Neckertalstraße zur Kollision kam.
Der Rettungswagen-Fahrer (19) erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.
Beide am Unfall beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: SDMG/Schulz