Toyota wechselt die Spur und knallt in Rettungswagen

Stuttgart - Einen Moment nicht richtig aufgepasst, schon sind zwei Autos nicht mehr fahrtüchtig. Auf der Stuttgarter König-Karls-Brücke sind am Freitagabend ein Rettungswagen und ein Toyota kollidiert.

Sowohl der Rettungswagen als auch der Toyota mussten abgeschleppt werden. © SDMG/Schulz

Laut Polizei war der Krankenwagen gegen 23.15 Uhr ohne Signal von Bad Cannstatt in Richtung Zentrum unterwegs.

Der Toyta-Fahrer (32) wechselte den Fahrstreifen, übersah dabei das größere Fahrzeug, sodass es in Höhe Neckertalstraße zur Kollision kam.



