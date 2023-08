30.08.2023 08:40 91-Jähriger will in Garage fahren: Rentner schwer verletzt, vier Autos beschädigt!

Heftiger Einpark-Unfall in Stuttgart-Degerloch am Dienstag! In der Metzinger Straße krachte ein 91-Jähriger in drei geparkte Autos und eine Garagenwand.

Von Max Patzig

Stuttgart - Heftiger Einpark-Unfall in Stuttgart-Degerloch am gestrigen Dienstag! Diese drei Autos wurden bei dem Einpark-Manöver vom 91-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen. © 7aktuell/Andreas Werner Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 91-jähriger Fahrer gegen 17.10 Uhr nur in seiner Garage einparken, als es zu dem folgenschweren Crash kam. Der Rentner war demnach "aus vermutlich medizinischen Gründen" zu schnell in seine Garage gerauscht. Er krachte mit seinem Peugeot frontal in die Wand. Als der Mann zurücksetzen wollte, scheint es abermals zu schnell gegangen zu sein: Er fuhr bis auf die gegenüberliegende Straßenseite und demolierte dort drei geparkte Autos. Stuttgart Unfall Mercedes rast auf Fußgängerin zu: 20-Jährige schwer verletzt Ein Smart wurde in eine Garage geschoben und ein Skoda auf einen Toyota, der schließlich gegen ein Haus gedrückt wurde, wie die Polizei weiter erklärte. Der Senior wollte daraufhin wieder in sein Parkhäuschen fahren, woraufhin er Gas gab und schon wieder in die vordere Garagen-Wand krachte. Der Peugeot des Rentners war sichtlich demoliert. Offenbar bliesen sich sogar die Airbags auf. © 7aktuell/Andreas Werner Spätestens dann wurden wohl Nachbarn auf den Unfall in der Metzinger Straße aufmerksam und alarmierten den Rettungsdienst. Sanitäter versorgten daraufhin den 91-Jährigen, der sich bei diesem gefährlichen Manöver schwer verletzt hatte. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird von den Beamten momentan auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

