Vom Navi in die Irre geleitet: Auto bleibt auf Treppe stecken

Stuttgart - Ein Auto auf Irrwegen! In Stuttgart ist es am heutigen Mittwochvormittag zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Im Mittelpunkt stand dabei ein weinroter Audi A3.

Nichts geht mehr: Ein Audi-Fahrer wurde von seinem Navi auf eine Treppe geleitet. © Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Navigationssystem ist in den meisten Fällen eine echte Hilfe. Am heutigen Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in der Stuttgarter Erzbergerstraße zeigte sich jedoch einmal mehr, dass man einem Navi niemals blindlings vertrauen sollte.

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist laut Polizeiangaben mit seinem Audi A3 auf eine Treppe aufgefahren. Dort sei der Mann schnurstracks von seinem Navi hingeleitet worden.

Die Polizei vermutete ersten Erkenntnissen zufolge einen Bedienfehler hinter dem kuriosen Vorfall.