Von Betonmischer angefahren: Radfahrer (36) schwer verletzt!

Stuttgart-Bad Cannstatt - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montagabend in Stuttgart .

Ein Radfahrer (36) wurde schwer verletzt. © Andreas Rosar/ Fotoagentur

Ein Betonmischer befuhr gegen 17.30 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung Fellbach, wie die Polizei am selbigen Abend mitteilte. Beim Abbiegen in die Mercedesstraße übersah der Fahrer wohl einen Radler (36), der in gleicher Richtung unterwegs war.

Der 47-jährige Laster-Fahrer erfasste den Radfahrer. Dieser zog sich schwere Verletzungen zu. Der 36-Jährige kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Laster-Fahrer erlitt einen Schock und musste vom Kriseninterventionsteam Stuttgart betreut werden.