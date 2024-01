VW-Fahrer (†55) überschlägt sich und stirbt, doch die Ärzte haben eine Vermutung

Leutenbach - Ein Autofahrer hat am heutigen Donnerstagmorgen wegen eines medizinischen Notfalls in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall gebaut, bei dem sich sein Auto mehrmals überschlagen hat.

Der verunglückte VW Polo des Mannes landete auf dem Kopf. © 7aktuell

Gegen 9.20 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem VW Polo auf der B14 in Richtung Waiblingen unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Nellmersbach mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links abkam.

Laut Polizeiangaben schrammte sein Auto zunächst links an der Mittelleitplanke vorbei und schleuderte in der Folge nach rechts ab. An einer dortigen Böschung überschlug sich das Auto mehrfach.

Der Autofahrer wurde notärztlich versorgt und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er kurze Zeit später verstarb. Ersten Erkenntnissen zufolge waren jedoch nicht die Unfallfolgen todesursächlich.

Die Fahrbahn war im Rahmen des Rettungseinsatzes blockiert, weshalb der Verkehr in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Nellmersbach von der Bundesstraße abgeleitet wurde. Die Sperrung der Bundesstraße wurde um 11.45 Uhr aufgehoben.