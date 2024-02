13.02.2024 14:44 VW-Fahrer (87) flüchtet nach Unfall und rast in Stuttgarter Tankstelle

Ein 87-Jähriger raste am Dienstagvormittag in eine Tankstelle in der Ulmer Straße in Stuttgart.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ein 87-Jähriger raste am Dienstagvormittag in eine Tankstelle in der Ulmer Straße in Stuttgart. Die Hintergründe des Unfalls müssen ermittelt werden. © 7aktuell.de | Kevin Lermer Zuvor war es zu einem anderen Unfall an einer roten Ampel an der Straße "Langwiesenweg" gekommen. Der 87-Jährige hatte um circa 11.45 Uhr mit seinem VW zurückgesetzt und war dabei gegen einen dahinterstehenden Opel gestoßen. Anschließend flüchtete er vom Unfallort und fuhr über die Ulmer Straße in Richtung Stuttgart-Wangen. Bislang unklar ist, wieso er kurz darauf in das Schaufenster einer "Bonjour"-Tankstelle raste. Stuttgart Unfall Tödlicher Frontalcrash in Stuttgart: Fünf Menschen teils schwer verletzt! Glücklicherweise blieb der Senior unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 90.000 Euro. Das Schaufenster zerbrach in viele Einzelteile. © 7aktuell.de | Kevin Lermer Der nicht mehr fahrbereite VW Tiguan wurde abgeschleppt.

