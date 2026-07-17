Ungewöhnlicher Anblick: Völlig verbeulte Maschine landet in Stuttgart

Stuttgart - Beschädigt und verbeult ist eine Maschine der ägyptischen Airline Air Cairo am Donnerstagabend in Stuttgart gelandet.

Das Flugzeug wurde nach der Landung in Stuttgart untersucht. © ---/SDMG/dpa

"Zu möglichen Hagelschäden im Anflug oder weiteren Auswirkungen können wir als Flughafen nichts sagen", sagte die Flughafensprecherin in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Auch die Airline war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Auf einem Foto ist zu sehen, dass die Nase des Fliegers eingedrückt ist. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A320. Die Maschine flog laut Flughafensprecherin am Freitagmorgen zurück nach Marsa Alam.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag von einer sogenannten Superzelle gesprochen, die sich am Nachmittag von Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bis nach Ulm geschoben hatte.