Verkehrschaos am Stuttgarter Kreuz: Windradflügel-Schwertransport blockiert Autobahn

Stuttgart - Autofahrer rund um das Autobahnkreuz Stuttgart brauchen derzeit starke Nerven: Ein defekter Schwertransport hat am frühen Freitagmorgen eine wichtige Überleitung komplett lahmgelegt.

Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis in die Nacht gesperrt. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei Ludwigsburg mitteilte, ist ein etwa 90 Meter langes Großraum- und Schwertransport-Gespann am Stuttgarter Kreuz aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. Der Lkw hat einen Windradflügel geladen und blockiert durch seine enorme Länge die gesamte Fahrbahn.

Betroffen ist die Überleitung von der A8 aus Richtung Karlsruhe kommend auf die A81 in Fahrtrichtung Singen. Da das Gespann nicht mehr fahrbereit ist, geht hier aktuell nichts mehr.

Die Reparaturarbeiten gestalten sich laut Polizei kompliziert. Grund für die Panne ist ein Defekt am sogenannten Nachläufer, einem Spezialanhänger für übergroße Ladungen.

Pendler und Reisende müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fahrbahn erst in der Nacht auf Samstag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.