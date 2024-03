01.03.2024 06:00 Verkehrschaos dank ÖPNV-Streik und Demos: Was passiert heute in Stuttgart?

Am Freitag stehen in Stuttgart der ÖPNV-Streik und mehrere Demonstrationen an. Es wird vor erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs gewarnt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am Freitag stehen in Stuttgart nicht nur der ÖPNV-Streik, sondern auch mehrere Demonstrationen an. Es wird vor erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs gewarnt. Die Mitarbeiter der SSB in Stuttgart legen am Freitag ihre Arbeit nieder. © Marijan Murat/dpa Die Stadt habe demnach Maßnahmen ergriffen, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten. Da ein Verkehrschaos in der Innenstadt dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, wird darum gebeten, die S-Bahnen sowie Park&Ride-Parkplätze zu nutzen. Die Straßenbahnen und Busse der SSB stehen aufgrund des ÖPNV-Streiks den gesamten Tag still. Die rund 1000 Teilnehmenden treffen sich um 10.30 Uhr zu einer Kundgebung beim ver.di-Gewerkschaftshaus. Am Rotebühlplatz schließen sie sich schließlich der dortigen Klimaschutz-Demo an. Es finden weitere Demonstrationen zu Klimaschutz, Wohnungsbau und Radverkehr statt. © Julian Rettig/dpa Welche Demonstrationen finden statt? Um 9.40 Uhr startet die Initiative "Fridays for Future" im Rahmen des globalen Klimastreiktages ihren Demonstrationszug. Dieser führt über die Kirchstraße, Schillerplatz, Königstraße, Kronprinzplatz sowie Eberhardstraße und endet am Marktplatz. Die Kundgebung am Marktplatz ist bis etwa 14 Uhr angesetzt. Zusätzlich organisiert das "Bündnis Impulse für den Wohnungsbau in Baden-Württemberg" ab 10 Uhr eine Sternfahrt aus etwa 200 Lastern sowie Baufahrzeugen. Sie sollen von der Waldau, dem Cannstatter Wasen und vom Birkenkopf aus starten. Die abschließende Protestkundgebung findet am Karlsplatz statt. Bei der Aktion "Critical Mass" am Abend demonstrieren Fahrradfahrer für einen sicheren Verkehrsraum. Die Fahrradrundfahrt beginnt ab 18 Uhr und kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf allen Zufahrtsstrecken und in der Innenstadt führen.

