Vier Verletzte bei Stadtbahn-Unfall in Stuttgart

Stuttgart - Böse gekracht hat es am Donnerstagmittag im Stuttgarter Westen.

Bei dem Unfall wurde die linke Fahrzeugseite stark beschädigt. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Kurz vor 12 Uhr kam es an der Kreuzung Schloss- und Silberburgstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einer Stadtbahn. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart auf TAG24-Nachfrage mit.

Wie der Beamte erklärte, wurden nach bisherigen Erkenntnissen "vermutlich vier Personen leicht verletzt".

Nähere Angaben hierzu liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Fest steht hingegen lediglich, dass ein "relativ hoher Sachschaden" entstanden ist.