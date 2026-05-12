Stuttgart ehrt erstmals Alltagshelden: Jetzt Vorschläge für Zivilcourage-Preis einreichen

Stuttgart - Hinschauen statt wegsehen: Die Stadt Stuttgart vergibt im Jahr 2026 zum ersten Mal einen Preis für Zivilcourage. Gewürdigt werden Menschen und Organisationen, die im Alltag mutig Verantwortung übernehmen und sich gegen Gewalt, Ausgrenzung oder Diskriminierung stellen.

Bürgerinnen und Bürger aus Stuttgart können nun für den neuen Zivilcourage-Preis nominiert werden. © Bernd Weißbrod/dpa

"Ob auf der Straße, in der Nachbarschaft oder in sozialen Medien: Viele Menschen in Stuttgart handeln aufmerksam und solidarisch", lobt die Landeshauptstadt. Der neue Preis der Kommunalen Kriminalprävention soll genau dieses Engagement sichtbar machen und andere dazu ermutigen, in schwierigen Situationen besonnen einzugreifen.

Die Stadt betont dabei ausdrücklich, dass Zivilcourage nicht bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen. Vielmehr geht es um ein umsichtiges Handeln.

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Menschen oder Initiativen vorschlagen, die durch ihr freiwilliges und öffentliches Eintreten für andere aufgefallen sind. Die Vorschläge können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden.

In Notsituationen empfiehlt die polizeiliche Kriminalprävention sechs einfache Grundregeln: