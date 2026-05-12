Stuttgart ehrt erstmals Alltagshelden: Jetzt Vorschläge für Zivilcourage-Preis einreichen
Stuttgart - Hinschauen statt wegsehen: Die Stadt Stuttgart vergibt im Jahr 2026 zum ersten Mal einen Preis für Zivilcourage. Gewürdigt werden Menschen und Organisationen, die im Alltag mutig Verantwortung übernehmen und sich gegen Gewalt, Ausgrenzung oder Diskriminierung stellen.
"Ob auf der Straße, in der Nachbarschaft oder in sozialen Medien: Viele Menschen in Stuttgart handeln aufmerksam und solidarisch", lobt die Landeshauptstadt. Der neue Preis der Kommunalen Kriminalprävention soll genau dieses Engagement sichtbar machen und andere dazu ermutigen, in schwierigen Situationen besonnen einzugreifen.
Die Stadt betont dabei ausdrücklich, dass Zivilcourage nicht bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen. Vielmehr geht es um ein umsichtiges Handeln.
Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Menschen oder Initiativen vorschlagen, die durch ihr freiwilliges und öffentliches Eintreten für andere aufgefallen sind. Die Vorschläge können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden.
In Notsituationen empfiehlt die polizeiliche Kriminalprävention sechs einfache Grundregeln:
- helfen, ohne sich selbst zu gefährden
- den Notruf 110 wählen
- andere Passanten gezielt um Mithilfe bitten
- sich Tätermerkmale genau einprägen
- sich um Betroffene kümmern
- als Zeugin/Zeuge zur Verfügung stehen
Die Preisverleihung findet am 30. September im Großen Saal des Stuttgarter Rathauses statt. Alle weiteren Informationen sowie die Plattform für die Einreichungen sind auf der Webseite der Stadt zu finden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa