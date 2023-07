Lippenstift-Trend 2023: Diese Lippenstiftfarben machen Lust auf Sommer

Beauty-Fans aufgepasst: Mit den Lippenstift-Trends für 2023 wird der Sommer farbenfroh. Entdecke jetzt die Top fünf Lippenstiftfarben.

Von Sarah Popp

Knallfarben für alle: Mit den aktuellen Lippenstift-Trends 2023 wird Dein Make-up zum Hit!

Rot, Lila, Nude: Die Lippenstift-Trends für 2023 garantierten für jeden die richtige Sommerfarbe. © unsplash/ Marek Studzinski Sommer, Sonne, Make-up: Bei hohen Temperaturen wird üppige Schminke schnell zum Dealbreaker. Während Mascara & Co. zum Verwischen neigen, ist ein farbenfroher Lippenstift das perfekte Sommer-Make-up. Für erfrischende Beachpartys sind roséfarbene Lippenstifte die perfekte Wahl. Glamouröse Abendlooks kommen im Sommer auch ohne viel Lidschatten und öliges Make-up aus. Mit auffälligem, roten Lippenstift wird das sommerliche Styling perfekt. Die Lippenstift-Trends für 2023 halten neben knalligen Farbtönen auch dezente, warme Töne bereit. Hier ist garantiert für jeden Beauty-Junkie das Passende dabei! TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Stylisch zur Hochzeit? Hochzeitsgast-Outfitideen mit Lena Gercke Du bist auf der Suche nach einer sommerlichen Lippenstiftfarbe? Dann solltest Du Dir diese Trends auf keinen Fall entgehen lassen. Spannende Vergleichs-und Shoppingtipps findest Du auf TAG24-Life.

Die Top 5 Lippenstift-Trends für 2023:

Bei diesen fünf Lippenstiftfarben wird jeder fündig. Entdecke jetzt die Lippenstift-Trends für 2023 und zaubere Dir ein frisches Sommer-Make-up mit TAG24.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. Koralle

Wer sich zwischen Orange und Rot nicht entscheiden kann, wählt die It-Lippenstiftfarbe des Sommers 2023: Koralle! Der sommerliche Farbton erinnert an die warme Sonne der Toskana oder farbenfrohe Tauchausflüge auf den Malediven. Damit die Lippen auch im Sommer nicht trocken und spröde werden, sind Lippenstifte mit cremiger, hydrierender Textur die perfekte Wahl. Farina Opoku zeigt: Korallfarbener Lippenstift wirkt mit dezent sonnengebräunter Haut gleich noch viel strahlender. Korallfarbener Lippenstift von Yves Saint Laurent

2. Rosa

Rosa geht einfach immer! Der Lippenstift-Klassiker ist der Allrounder unter den Farbtönen. Ob zum Strand, im Alltag oder ins Büro: Rosafarbener Lippenstift passt zu jedem Outfit. Neben soften Nudetönen sind im Sommer 2023 auch kräftige Rosatöne voll im Trend. Für einen glänzenden Auftritt sorgen Lippenstifte mit schimmernden Glitzerpartikeln. Rosafarbener Lippenstift von Manhattan

Ein Kussmund zum Verlieben: Rosa ist die perfekte Lippenstiftfarbe für Romantiker. © unsplash/Morgan Alley

3. Violett

Wer es extravagant mag, wird diesen Lippenstift-Trend für 2023 garantiert lieben! Violette Lippen sind DER Hingucker bei sommerlichen Abendlooks. Bloggerin Vreni Frost zeigt: In Kombination mit Smokey Eyes wird lilafarbener Lippenstift zu einem Glamour-Style der Extraklasse. Doch violettfarbener Lippenstift kann noch so viel mehr. Mit etwas Mascara und Bronzer lässt sich der Trend-Lippenstift auch in tägliche Beautylooks integrieren und sorgt für ein außergewöhnliches Sommer-Make-up. Violetter Lippenstift von MAC

4. Kirschrot

Mit diesem Lippenstift-Trend ist gut Kirschen essen! Wer es fruchtig liebt, trägt kirschroten Lippenstift. Der Klassiker unter den Rottönen erinnert an Sommerurlaub in Bella Italia. In Kombination mit einem weißen Sommerkleid und Strohhut werden rote Lippen traumhaft schön in Szene gesetzt. Wer an besonders heißen Tagen lieber auf Mascara, Make-up und Co. verzichten möchte, wirkt mit einem kirschroten Lippenstift trotzdem ausdrucksstark geschminkt. Daher ist ein roter Lippenstift auch der perfekte Begleiter fürs Büro!

Kirschroter Lippenstift von Charlotte Tilbury

Freche Lippen, die entzücken: Kirschrote Lippen zaubern einen starken Auftritt. © unsplash/Jimmy Fermin

5. Rosenholz

Für heiße Sommertage sind warme Lippenstiftfarben bestens geeignet. Da kommt die Lippenstift-Trend-Farbe Rosenholz wie gerufen. Der warme Nudeton mit einem Hauch von Beige ist für jeden Hauttyp geeignet. Mit einem Lippenstift im Rosenholz-Farbton lassen sich glamouröse Abendlooks stylen. In Kombination mit Smokey-Eyes und einem schimmernden Rosenholz-Ton wirst Du zum Star in jedem Beachclub. Für einen aufregenden Sommerlook lassen sich Lippenstifte in Rosenholz auch hervorragend mit Statement-Eyebrows oder goldenem Lidschatten und Bronzer kombinieren.

Rosenholz Lippenstift von Kylie Cosmetics