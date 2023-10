Nagellack-Trends im Herbst 2023: Entdecke die neuen Nageldesigns der Saison

Zu den Nagellack-Trends im Herbst 2023 gehören auch "Teddy-Nails". Dahinter verbirgt sich eine ganze Palette an Brauntönen, die uns an kuschelige Teddybären erinnern und so die Herzen an kalten Herbsttagen erwärmen.

Ein schöner Nagellack für dieses Design ist der vegane Nagellack "Love by Essie" in der Farbe "Make the Move". Darin ist eine zu 80 Prozent pflanzenbasierte Formel enthalten, die mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Baumwolle und Zuckerrohr einen besseren Halt und eine kürzere Trocknungszeit verspricht.

Veganer Nagellack "Love by Essie" in Braun

Preis: etwa 12 Euro (für 13,5 Milliliter)