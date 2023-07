Das sind die 5 bequemsten Reiseoutfits für Flug, Auto oder Zug

Die Baggy Jeans ist die Trendhose schlecht hin und gleichzeitig ein super bequemer Reisebegleiter. © 123rf/puvasit

Wenn der Urlaub ruft, steht oft die Flugreise kurz bevor. Am besten sollte das Outfit fürs Flugzeug (oder natürlich andere Transportmittel) bequem und stilvoll zugleich sein.

In Deutschland ist es kühl und regnerisch, im Flugzeug bläst einem die Klimaanlage ins Gesicht und am Urlaubsort herrschen sommerliche Temperaturen. Es werden viele Anforderungen an das perfekte Reiseoutfit gestellt.

Doch was ist das beste Reiseoutfit, um trendy und trotzdem bequem unterwegs zu sein?

Ist es die Baggy-Hose und der lockere Pulli, der klassische Jogginganzug oder der elegante Maxirock?

Shoppe Dein neues, persönliches Lieblingsoutfit für die Reise auf TAG24.

Viele weitere Tipps gibt es unter Beauty und Fashion.