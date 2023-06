Glänzende Haare - 7 Tipps und Produkte für den Cashmere-Effekt

In diesem Beitrag findest Du sieben Tipps und Produkte für den ultimativen seidigen Haarglanz mit sofortigem Effekt und von Stars inspiriert.

Soforthilfe bieten die richtigen Pflegeprodukte, damit das Haar wieder glanzvoll und kräftig aussieht. Hierbei gibt es zum Beispiel ausgewählte Conditioner, die nach dem Waschen in die Längen aufgetragen werden und die Haarstruktur schützen.

Dadurch können Lücken in der natürlichen Keratinstruktur entstehen und die Haare brüchig, matt und damit glanzlos werden.

Generell ist eine ausgewogene Ernährung die Grundlage für gesunde und schöne Haare. Wer Nüsse, Sonnenblumenkerne und Haferflocken zu sich nimmt, sorgt für einen gesunden Biotin-Haushalt. Biotin ist an der Neubildung von Haarwurzeln beteiligt. Vitamin C ist beim Aufbau von Aminosäuren beteiligt, den Grundbausteinen der Haare. In Obst und Gemüse steckt viel davon.

Natürlich hängt die Haarstruktur aber auch stark von der Genetik ab. Und wer nicht mit einer glänzenden Mähne gesegnet ist und den einen schnellen Effekt für glamouröse Haare sucht, kann auf Haarpflegeprodukte für glänzende Haare zurückgreifen.