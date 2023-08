Rockabilly-Kleid: 7 wunderschöne Modelle

Das Rockabilly-Kleid bringt die 50er Jahre zurück in den Kleiderschrank. Streifen, Karomuster und Punkte, die sogenannten "Polka-Dots", zieren die typischen Retro-Modelle der "Rockabellas" von damals wie von heute. Ob als Vintage-Abendkleid oder zu Hochzeiten - es gibt viele Anlässe ein Rockabilly-Kleid zu tragen.

In der Musikszene des Rock 'n' Roll wurden eigentlich Männer als "Rockabillys" bezeichnet. Frauen waren die "Rockabellas".

ANZEIGE - In einem Rockabilly-Kleid zieht man alle Blicke auf sich. Der Vintage-Look wirkt verführerisch und nostalgisch zugleich. Sofort hat man all die Lieder von Elvis Presley im Kopf.

Das Rockabilly-Kleid ist in den Größen 36 bis drei 52 erhältlich.

Das Modell fällt kleiner aus und sollte ein bis zwei Nummern größer bestellt werden. Es ist in den Größen XS bis drei XL erhältlich.

Der Rock ist in abwechselnd schwarz und gepunktete Abschnitte aufgeteilt, wodurch der Tellerrock noch voluminöser erscheint.

Das Jersey-Vintage-Kleid besteht zu 80 Prozent aus Polyester und zu 20 Prozent aus Elasthan. Es ist in den Größen XS bis drei XL erhältlich.

Dank der Rockabilly-Kleider in großen Größen kann sich jede Frau in eine echte Rockabella verwandeln.

Die Marke sheego by Joe Browns bietet ein wunderschönes Rockabilly-Kleid in großen Größen an.

Das hochwertig verarbeitete Modell besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle.

Rote Polka-Dots auf schwarzem Untergrund zieren den All-Over-Print, was dem Kleid den typischen Retro-Look verleiht. Der Wickelschnitt und der Bindegürtel um die Taille erzeugen dabei eine besonders schmeichelnde Silhouette.

Das Rockabilly-Kleid gibt es in den Größen 40 bis 54.

Rockabilly-Kleid in großen Größen kaufen

Du erhältst das Rockabilly-Kleid für 99 Euro.