5 praktische und stylische Laptoptaschen für Männer

Laptop-Taschen für Herren können als Accessoire jedes Outfit komplettieren. Ob lässig oder seriöser Business-Look - eine dieser Taschen passt sicher zu Dir.

Von Nele Fischer

Ob Student oder Berufstätiger - für viele Menschen ein täglicher Begleiter: der Laptop. Nicht weit sein sollte die passende Laptoptasche. Sie dient dem Transport und Schutz des Laptops und bietet Stauraum für weitere Kleinigkeiten wie Stifte und Unterlagen. Außerdem sind die praktischen Laptoptaschen für Herren häufig stylisch und Teil des professionellen Business-Looks.

Laptoptaschen für Herren gibt es einige. Welche passt zu Dir? Professionell und edel, lässig und leger und modern, oder auffällig dekorativ: Laptoptaschen für Herren müssen nicht einfach nur funktional sein, sondern können auch als stilvolles Accessoire dienen. Laptoptaschen zum Transport und Schutz des Laptops sowie zum Verstauen von weiteren Utensilien sind teilweise schon ab unter 20 Euro bis für weit über 200 Euro erhältlich. Dabei unterscheiden sie sich wie ihre Träger - in der Art und Größe, im Design und Material, und bezüglich ihrer Sicherheit und ihres Komforts. Bist Du auf der Suche nach einer Laptoptasche für Herren, kann TAG24 vielleicht helfen. Ob Aktentasche, Umhängetasche oder Laptophülle - TAG24 präsentiert fünf tolle Produkte und erklärt, worauf beim Kauf geachtet werden sollte.



Fünf tolle Laptoptaschen für Herren

Ob sportlich unauffällig, lässig oder elegant - Laptoptaschen für Herren sind inzwischen alles andere als einfach nur praktisch. Die folgenden fünf Produkte sind ganz verschiedene Modelle für unterschiedliche Stile und Ansprüche.

Moderne Laptoptasche: der Allrounder

Die Renew Business Topload Laptoptasche von HP ist mit ihrer unauffälligen, eher sportlich modernen Ästhetik sowohl im professionellen Rahmen als auch privat angemessen. Neben ihrem Fach für einen 15,6 Zoll (ca. 40 Zentimeter) großen Computer weist die Tasche aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff zudem kleine verschließbare Fächer für Kabel und Zubehör auf. Praktisch ist dabei eine Kabeldurchführung zum Hauptfach. Dank der zwei Tragegriffe sowie dem verstell- und abnehmbarem Tragegurt lässt sich die Laptoptasche sowohl als Akten- als auch als Umhängetasche tragen. Zudem lässt sie sich auch an einem Trolley-Griff befestigen. Besonderheiten dieses Models sind ein Fach mit RFID-Schutz, das vor dem ungewollten Scannen von Chipkarten bewahrt, sowie ein Bluetooth-Tracker für den Fall eines Verlusts der Tasche. Preis: unter 50 Euro moderne Renew Business Topload Laptoptasche von HP

Die Laptoptasche von HP glänzt mit seinen kleinen Extras und seiner unauffälligen Optik. © Cyberport

Lässige Laptoptasche für Herren von LERROS

Ein eher lässiges Modell ist die Laptoptasche von LERROS. Bei ihr handelt es sich um eine creme-khakifarbene Umhängetasche mit orangen Details. Sie hat eine Höhe von 29 Zentimetern, ist 43 Zentimeter lang, und besteht aus zwei Innentaschen, die durch einen Magnet- und Reißverschluss verschlossen werden, sowie einer Außentasche mit Reißverschluss. Getragen wird sie mit einem verstellbaren Schulterriemen. Preis: bei TK Maxx 20 Euro statt 79,99 Euro creme-khakifarbene Laptoptasche von LERROS

Dieses lässige Modell ist ebenfalls eine tolle Laptoptasche für Herren. © TK Maxx

Elegante Laptoptasche mit Lederoptik

Eleganter ist die Laptoptasche von Calvin Klein. Sie ist 28 Zentimeter hoch, 38 Zentimeter lang und sieben Zentimeter breit. Dank der zwei Tragegriffe sowie einem verstell- und abnehmbarer Trageriemen lässt sich das Modell als Aktentasche oder elegante Umhängetasche tragen. Neben den Zweiwege-Reißverschlüssen außen weist die Tasche innen einen Stifthalter, Schlüsselring sowie eine Tasche mit Reißverschluss auf. Sie besteht aus Polyester und Polyurethan und hat durch ihre weiche Narbenstruktur eine schöne Lederoptik. Preis: rund 140 Euro elegante Laptoptasche von Calvin Klein

Bei dem Modell von Calvin Klein handelt es sich um eine elegante Laptoptasche für Herren. © ASOS

Kompakte Laptophülle im einfachen Design

Bei der Ultra Skin PRO von DICOTA handelt es sich um eine leichte und kompakte Laptophülle. Die Hülle aus langlebigem Neopren schützt das Gerät vor äußeren Einflüssen. Durch das elastische Material ist sie außerdem sehr passgenau für Geräte bis 14,1 Zoll. Innen ist die Laptoptasche mit Kunstfell gefüttert, sodass auch in der Tasche keine Kratzer am Laptop entstehen können. Außen ist die Hülle zudem mit einem kleinen Fach mit Reißverschluss für Zubehör ausgestattet. Zwei Zweiwege-Reißverschlüsse machen das Aufladen in der Tasche unterwegs möglich. Preis: unter 26 Euro leichtes Laptop-Sleeve von DICOTA

Eine tolle Laptoptasche für Herren: Ganz simpel und pragmatisch ist die Laptophülle von DICOTA. © Weltbild

Hochwertige Leder-Laptoptasche für Fahrradfahrer

Ein besonders praktisches und stilvolles Modell ist außerdem die Laptoptasche Fellini von New Looxs, einem Experten für Fahrradtaschen. Bei der 15-Zoll-Ledertasche handelt es sich somit um ein Produkt aus hochwertigem Echtleder, das speziell für Fahrräder produziert wurde. Mit 19 Litern Kapazität hat es neben dem gepolsterten Laptopfach zudem ein Innenfach für Ordner oder Dokumente sowie kleine Taschen. Über Haken kann die Tasche sicher am Gepäckträger befestigt werden. Ist das Fahrrad nicht in Nutzung, wird die Tasche dank eines verstell- und abnehmbaren Schultergurtes wie eine stilvolle Umhängetasche getragen. Preis: etwa 232 Euro hochwertige Leder-Laptoptasche für Fahrradfahrer

Kriterien beim Kauf von Laptoptaschen für Herren

Wie an den Produkten vielleicht deutlich wurde, unterscheiden sich verschiedenen Laptoptaschen in verschiedenen Punkten. Wonach Du beim Kauf gehen solltest, und was beachtet werden sollte, erfährst Du nun.

Art und Trageweise

Im Prinzip kann man in fünf verschiedene Arten von Laptoptaschen unterscheiden. Bei der einfachsten handelt es sich nur um eine Laptophülle, oder Sleeve. Dabei handelt es sich um eine gepolsterte Hülle mit Reißverschluss - oft aus Neopren, Filz oder Leder. Bis auf ihr eigentliches Fach für den Laptop enthält sie kaum oder keinen weiteren Platz für Zubehör noch hat sie Griffe oder Gurte zum Tragen oder Umhängen. Wer bereits eine große Tasche ins Büro nimmt und seinen Laptop in dieser geschützt transportieren will, sucht nur nach einer solchen Laptophülle. Aktentaschen sind dagegen größer, bieten Platz für Ordner und Unterlagen, und sind mit mindestens einem Tragegriff ausgestattet, sodass sie in der Hand getragen werden können. Insgesamt eignen sie sich für einen professionellen Business-Look. Umhängetaschen oder Messenger-Taschen bieten ebenfalls mehr Platz. Dank langem Gurt lässt sich die Tasche einfach transportieren, während man gleichzeitig die Hände freihat. Dennoch ist der Laptop schnell zugänglich und zeigt sich in professionellem Look.

Rucksacktaschen eignen sich für schwerere Laptops, um das Gewicht auf dem Rücken zu tragen. Sie bieten meist auch ausreichend Platz für Zubehör und weitere Arbeitsmittel. Zusätzlich gibt es Laptoptrolleys zum Ziehen. Diese eignen sich für Reisen und langes Pendeln. Hardcase-Taschen sind fester und robuster und bieten zudem Platz für weitere Utensilien.

Größe und Fächer

Laptoptaschen für Herren sind in der Regel in Größen von 13 bis 17 Zoll (ca. 43 Zentimeter) erhältlich. Die richtige Größe ist dabei essenziell, denn in einer zu großen Tasche kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden. Die ideale Größe sollte passgenau auf der Größe des Laptops basieren. Anders als beim Computer werden diese Maße für Taschen in glatten Zahlen ohne Komma angegeben. Daher scheint es schwer, eine entsprechende Tasche für den 17,3-Zoll-Computer zu finden. In der Regel eignen sich beispielsweise 15-Zoll-Taschen jedoch für einen 15,6 großen Computer sowie 17-Zoll-Taschen für Geräte mit 17,3 Zoll (ca. 44 Zentimeter). Neben dem eigentlich Fach für den Laptop haben viele Taschen noch weitere Fächer und Taschen für Zubehör. Die richtige Tasche sollte daher je nach eigenem benötigten Platz für weitere Utensilien ausgewählt werden.

Für Viel-Reisende und Pendler eignen sich häufig auch Laptop- oder Business-Trolleys. © 123RF/dotshock

Material

Die verschiedenen Taschen für die vielfältigsten Bedürfnisse und Ansprüche bestehen aus unterschiedlichem Material. Leder ist dabei langlebig, sieht elegant und edel aus, und hat eine angenehme Haptik und daher einen hohen Tragekomfort. Das natürliche, hochwertige Material ist aber meist teurer in der Anschaffung.

Viele Stofftaschen bestehen aus robustem und langlebigem Nylon oder Oxfordgewebe. Ein Vorteil dieser ist, dass sie in einigen Farben erhältlich sind. Das betrifft auch strapazierfähiges Neopren, aus dem Laptophüllen häufig sind. Hardcase-Trolleys, beispielsweise aus Aluminium, sind dabei noch stabiler, haben allerdings auch weniger Spielraum.