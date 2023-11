Britney Spears' ganze Wahrheit: Hole Dir "The Woman in Me"

Mit ihrer Biografie hat Britney Spears weltweit für Aufsehen gesorgt. Doch was macht das Buch der Sängerin so spannend? TAG24 Life verrät es Dir.

Von Sarah Popp

"My loneliness is killing me": Sängerin Britney Spears' Biografie enthüllt endlich die Wahrheit über ihr schockierendes Leben.



Britney Spears (41) gibt in ihrer Biografie Einblicke in das Leben eines Weltstars. © Thalia ANZEIGE - Britney Spears (41) steht bereits seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Bekannt geworden ist die Sängerin durch Mega-Hits wie "... Baby One More Time", "Toxic" oder "Circus". Doch auch das Liebesleben und die Schattenseiten des Weltstars standen stets in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Wie kam es zum legendären "Glatzenskandal", bei welchem sich Britney Spears in aller Öffentlichkeit den Kopf kahl rasierte? Welche Geheimnisse verbergen sich hinter ihrer Beziehung zu Justin Timberlake? Und warum muss Britney Spears bis heute mit den Folgen ihrer Skandale kämpfen? TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Hole Dir den Shopping-Queen-Beauty-Adventskalender für 2023 TAG24 Life hat die Biografie von Britney Spears für Dich genauer unter die Lupe genommen. Weitere Shoppingideen, um Dich oder andere zu beschenken, unter: Geschenkideen.

Britney Spears' Biografie - Eine Abrechnung

Die Wahrheit kommt ans Licht: Die Veröffentlichung von Britney Spears' Biografie wurde bereits im Vorfeld mehrfach torpediert. Niemand Geringeres als Ex-Freund und Sänger Justin Timberlake versuchte die Biografie zu verhindern. TAG24 Life weiß, wieso.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

"The Woman in Me": Davon handelt Britney Spears' Biografie

In ihrer Biografie berichtet Sängerin Britney Spears chronologisch von ihren wichtigsten Lebensstationen samt unveröffentlichter Geheimnisse und spannenden Details. Den Beginn markiert das Kennenlernen mit Justin Timberlake auf der Bühne des Mickey Mouse Clubs. Im folgenden Verlauf thematisiert die Sängerin ihre schwierige Liebesbeziehung zu Justin Timberlake und berichtet erstmals von einer geheim gehaltenen Abtreibung. Neben gescheiterten Liebesbeziehungen gibt die Biografie Einblicke in das Leben eines Weltstars vor und hinter den Kulissen. Kontroverse Interviews, Skandale und Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit von Britney Spears erscheinen plötzlich in einem ganz anderen Licht.

Hier kannst Du Britneys Buch shoppen

"The Woman in Me" ist nicht nur etwas für wahre Britney-Spears-Fans, sondern für alle, die Einblicke hinter die Promiwelt voller Glanz und Glamour erhalten möchten. Britney Spears "The Woman in Me" Preis: 25 Euro