"Leg ihr einen Maulkorb um" - Timbaland schießt gegen Britney Spears! Nun folgt die Entschuldigung

Musikproduzent Timbaland (51, l.) und Sänger Justin Timberlake (42, r.) arbeiten seit Jahren zusammen. Doch mit seinen Äußerungen gegen Britney Spears (41) ging er vielen Fans offenbar zu weit. © LARRY BUSACCA / GETTY IMAGES VIA AFP

Während der Produzent seine öffentliche Instagram-Entschuldigung mit seiner "One Republic"-Kollaboration "Apologize" untermalte, schrieb Produzent Timbaland mit gleich vier Ausrufezeichen: "Never too late to apologize!!!!"

Wie das People Magazin berichtete, ergriff Timbaland für Justin Timberlake, mit dem er seit vielen Jahren immer wieder an gemeinsamen Projekten arbeitete, Partei.

In einem Interview vom 29. Oktober sagte er, der 42-Jährige hätte seiner Ex-Freundin "einen Maulkorb anlegen sollen", nachdem Britney in ihrer erst kürzlich erschienenen Autobiografie "The Woman in Me" unter anderem preisgab, Justin habe sie dazu überredet, das gemeinsame Baby abzutreiben.

Er nannte sie außerdem "verrückt" und bezeichnete die 41-Jährige abwertend als "Mädchen". Dafür hagelte es seither Kritik von vielen Britney-Fans.