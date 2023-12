Originelle Geschenke für Männer: 5 Inspirationen

Sein Geburtsjahr ist nicht nur der Beginn seines Lebens, sondern auch ein Jahrgang, in dem vieles andere passierte. Mit einem Jahrgangsbuch wirft man einen witzigen Blick in die Vergangenheit und sorgt somit für lustige Momente voller Freude und Staunen.

Geschenke für Männer müssen nicht immer belustigen, sondern können auch ein stilvoller Begleiter für den Alltag sein. Klar, fast jeder hat ein Smartphone in der Tasche oder gar eine Smartwatch am Handgelenk. Aber manchmal ist ein analoger Zeitmesser die richtige Mischung aus Modernität und Besonderheit.

Denn dieser Rätselspaß kann mit eigenen Fragen und geheimen Nachrichten in der Rätsellösung bespickt werden. Hiermit kann man nicht nur zeigen, wie gut man diesen besonderen Mann kennt, sondern auch schöne Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse wecken.

Für alle Rätsel-Fans gibt es nichts Schöneres, als nach den richtigen Antworten zu suchen. Ob Internet-Quiz, Gesellschaftsspiele oder das gute alte Kreuzworträtsel in der Sonntagszeitung: Quiz-Master werden verblüfft und entzückt sein, wenn sie ihr eigenes personalisiertes Kreuzworträtsel in den Händen halten.

Geschenke für Männer können Stil, Raffinesse und Vergnügen vereinen. Um mit seinem Geschenk zu punkten, ist es wichtig, auf die Persönlichkeit des Beschenkten einzugehen.

Was hat er für Hobbys? Welchem Job geht er nach? Welche Werte vertritt er? All das kann man in seinem Präsent einfließen lassen und so für ein gelungenes Geschenk sorgen.